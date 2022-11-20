Люстра Beatrix 10
57 590 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 10 шт
Высота: 735 мм
Диаметр: 870 мм
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Каркас стула стальной, золотой
Каркас стула стальной, серебряный
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
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