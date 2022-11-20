Люстра Beatrix 6
35 990 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 6 шт
Высота: 670 мм
Диаметр: 620 мм
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