Люстра Beatrix 6

11 оценок

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Люстра Beatrix 6

5
35 990 ₽
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Люстра Beatrix 8
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Люстра Beatrix 8

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 6 шт

Высота: 670 мм

Диаметр: 620 мм

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