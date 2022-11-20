Люстра Beatrix 8

12 оценок

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Люстра Beatrix 8

4.7
47 790 ₽
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Люстра Beatrix 10

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 8 шт

Высота: 670 мм

Диаметр: 620 мм

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