Люстра Beira 15

7 оценок

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Люстра Beira 15

4.9
92 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Потолочный светильник Dallas №1
Потолочный светильник Dallas №1
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Потолочный светильник Dallas №1

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, лен

Количество ламп: 15 шт

Высота: 770 мм

Диаметр: 920 мм

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