Материал: металл, стекло
Количество ламп: 40 шт
Высота: 370 мм
Диаметр: 400 мм
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Часы настольные 01060
Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля
Люстра Beatrix 10
Люстра Beatrix 8
Люстра Beatrix 6
Люстра Beira 15
Люстра Beira 8
Люстра Beira 6
Люстра Leti 12
Люстра Leti 8
Люстра Leti 6
Люстра Bubble Dreams 8