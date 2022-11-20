Люстра Bella 40

12 оценок

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Люстра Bella 40

4.3
32 390 ₽
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Люстра Bella 50
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Люстра Bella 50

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 40 шт

Высота: 370 мм

Диаметр: 400 мм

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