Характеристики товара
Описание
Материал: металл
Высота, мм: 780/1080
Кол-во ламп, шт.: 12
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 60
Диаметр, мм: 1100
Тип крепления к потолку: крюк
Длина цепи, мм: 500
Керамические детали, выполненные в технике надглазурной росписи, создают неповторимый образ светильников серии Bellona. Арматура из металла белого цвета перекликается с цветом керамики, придавая конструкции визуальную целостность. Подвески из кристаллов украшают светильники серии и формируют их силуэт. Высота люстр регулируется длиной цепи.