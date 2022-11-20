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Люстра Bellona 8 - фото 1

Люстра Bellona 8

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Характеристики товара

Описание

Материал: металл

Высота, мм: 760/1060

Кол-во ламп, шт.: 8

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 60

Диаметр, мм: 820

Тип крепления к потолку: крюк

Длина цепи, мм: 500

Керамические детали, выполненные в технике надглазурной росписи, создают неповторимый образ светильников серии Bellona. Арматура из металла белого цвета перекликается с цветом керамики, придавая конструкции визуальную целостность. Подвески из кристаллов украшают светильники серии и формируют их силуэт. Высота люстр регулируется длиной цепи.

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