Товар в корзине. Перейти
Люстра Бергхайм, 30 ламп - фото 1

Люстра Бергхайм, 30 ламп

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Бергхайм
Люстра Бергхайм
Следующий Умная Люстра Транай, 65 Вт
Люстра Бергхайм

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Диаметр700 мм
  • Материалметалл, стекло, хрусталь
  • Мощность320 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветзолотой, прозрачный

Похожие товары

Настоящее фото товара Бра Настенный Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Элиза

Настоящее фото товара Бра Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Бра Максвелл

Настоящее фото товара Бра Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Бра Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Бра Настенный Дижон Light

Бра CLНастоящее фото товара Бра CL, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
14

Бра CL

Настоящее фото товара Бра Настенный Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный Бонна

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Бра Настенный светодиодный Декарт-6

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

Настоящее фото товара Бра Настенный Краков, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
9

Бра Настенный Краков

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
5

Стол Лофт Джимпи

Журнальный столик РозиНастоящее фото товара Журнальный столик Рози, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
7

Журнальный столик Рози

Настоящее фото товара Стол журнальный Берли, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стол журнальный Берли

Стол МеталлНастоящее фото товара Стол Металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
14

Стол Металл

Стол Лофт ЭгоистНастоящее фото товара Стол Лофт Эгоист, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900
9

Стол Лофт Эгоист

Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепелНастоящее фото товара Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99021
19 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел

В наличии 89 шт.
Стол Консоль Хопкинс малаяНастоящее фото товара Стол Консоль Хопкинс малая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
5

Стол Консоль Хопкинс малая

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден