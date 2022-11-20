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Люстра Беркли, 3 плафона, алюминий - фото 1Люстра Беркли, 3 плафона, алюминий - фото 2Люстра Беркли, 3 плафона, алюминий - фото 3Люстра Беркли, 3 плафона, алюминий - фото 4Люстра Беркли, 3 плафона, алюминий - фото 5

Люстра Беркли, 3 плафона, алюминий

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Люстра Беркли, алюминий

Характеристики товара

Описание

У светильников есть шарниры, с помощью которых возможно направлять плафоны в разные стороны. С помощью поворотных плафонов можно как распределить свет в комнате равномерно, так и видоизменить дизайн светильников так, как вам это больше всего понравится. Серия отлично подойдет для таких мест как гостиная, кабинет, прихожая, спальня. Плафоны выполнены из стекла. Основание светильника - высококачественный металл. Плафон состоит из двух частей: прозрачной внешней и полупрозрачной внутренней. Прозрачная часть плафона очень облегчает внешний вид всей конструкции, за счёт неё светильники смотрятся очень изящно. Полупрозрачная внутренняя часть плафона даёт возможность добиться максимальной яркости, но вместе с тем свет мягкий, рассеянный. Цвет основания выполнен в цвете алюминий и хром, который отлично подойдет для любых решений интерьера. В конструкции используются качественные термостойкие патроны, позволяющие применять лампы накаливания до 75 ватт включительно, соответственно энергосберегающие или светодиодные лампы можно применять любые, без ограничения по мощности. Светильник имеет защиту от влаги и пыли — IP20 и предназначен для использования в домашних интерьерах со средней влажностью. Трёх рожковая модель универсальна тем, что её можно смонтировать, как по длинной стороне комнаты, так и поперёк помещения. Иногда идеальное решение – монтаж по диагонали, из угла в угол. Площадь освещения данной модели до 11 квадратных метров.

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Основные характеристики

  • Высота305 мм
  • Длина570 мм
  • Мощность225 Вт

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