Характеристики товара
Описание
У светильников есть шарниры, с помощью которых возможно направлять плафоны в разные стороны. С помощью поворотных плафонов можно как распределить свет в комнате равномерно, так и видоизменить дизайн светильников так, как вам это больше всего понравится. Серия отлично подойдет для таких мест как гостиная, кабинет, прихожая, спальня. Плафоны выполнены из стекла. Основание светильника - высококачественный металл. Плафон состоит из двух частей: прозрачной внешней и полупрозрачной внутренней. Прозрачная часть плафона очень облегчает внешний вид всей конструкции, за счёт неё светильники смотрятся очень изящно. Полупрозрачная внутренняя часть плафона даёт возможность добиться максимальной яркости, но вместе с тем свет мягкий, рассеянный. Цвет основания выполнен в цвете алюминий и хром, который отлично подойдет для любых решений интерьера. В конструкции используются качественные термостойкие патроны, позволяющие применять лампы накаливания до 75 ватт включительно, соответственно энергосберегающие или светодиодные лампы можно применять любые, без ограничения по мощности. Светильник имеет защиту от влаги и пыли — IP20 и предназначен для использования в домашних интерьерах со средней влажностью. Площадь освещения данной модели до 14 квадратных метров.
Основные характеристики
- Высота325 мм
- Диаметр455 мм
- Мощность300 Вт