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          Фотография Люстра Bird от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Bird

          5
          Оптовая цена
          от 11 990 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Bird
          Люстра Bird
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          Характеристики товара

          Описание

          Очарование простой роскоши и красота, созданная природой, переплелись в дизайне светильников серии Bird. Спокойная светлая цветовая гамма, утонченные формы и узоры буквально пронизывают интерьер атмосферой комфорта и тепла. Свет ламп смягчен абажурами из льна с лентами, завязанными в бант. Высоту светильников серии возможно отрегулировать длиной цепи или провода.

          Основные характеристики

          Материал: металл, лен

          Высота, мм: 570/870

          Кол-во ламп, шт.: 3

          Тип цоколя: E14

          Мощность ламп, W: 40

          Диаметр, мм: 450

          Тип крепления к потолку: крюк

          Длина цепи, мм: 500

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