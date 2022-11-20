Характеристики товара
Описание
Очарование простой роскоши и красота, созданная природой, переплелись в дизайне светильников серии Bird. Спокойная светлая цветовая гамма, утонченные формы и узоры буквально пронизывают интерьер атмосферой комфорта и тепла. Свет ламп смягчен абажурами из льна с лентами, завязанными в бант. Высоту светильников серии возможно отрегулировать длиной цепи или провода.
Основные характеристики
Материал: металл, лен
Высота, мм: 570/870
Кол-во ламп, шт.: 5
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 550
Тип крепления к потолку: крюк
Длина цепи, мм: 500