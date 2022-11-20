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Люстра Bird 6 - фото 1

Люстра Bird 6

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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, лен

Высота, мм: 570/870

Кол-во ламп, шт.: 6

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 610

Тип крепления к потолку: крюк

Длина цепи, мм: 500

Очарование простой роскоши и красота, созданная природой, переплелись в дизайне светильников серии Bird. Спокойная светлая цветовая гамма, утонченные формы и узоры буквально пронизывают интерьер атмосферой комфорта и тепла. Свет ламп смягчен абажурами из льна с лентами, завязанными в бант. Высоту светильников серии возможно отрегулировать длиной цепи или провода.

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