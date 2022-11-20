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          Фотография Люстра Бордо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Бордо

          4.8
          Оптовая цена
          от 12 890 ₽
          от 5 шт
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          Характеристики товара

          Описание

          Светильник благородного семейства Астэри. Удачно подчеркнёт цвет декора в вашем интерьере, либо станет акцентом в нём.

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Тип лампы: GX53, светодиоды

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          Варианты размеров

          Размер (мм) Количество ламп Стоимость
          D299х100 5 12890
          D388х100 7 14000

          Размер (мм) Мощность, Вт Стоимость
          D299х100 17 18050
          D388х100 30 21750
          D637х100 48 29490
          D980х100 118 59090

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