Характеристики товара
Описание
Светильник благородного семейства Астэри. Удачно подчеркнёт цвет декора в вашем интерьере, либо станет акцентом в нём.
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Тип лампы: GX53, светодиоды
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Светильник благородного семейства Астэри. Удачно подчеркнёт цвет декора в вашем интерьере, либо станет акцентом в нём.
Материал: металл, акрил
Тип лампы: GX53, светодиоды
|Размер (мм)
|Количество ламп
|Стоимость
|D299х100
|5
|12890
|D388х100
|7
|14000
|Размер (мм)
|Мощность, Вт
|Стоимость
|D299х100
|17
|18050
|D388х100
|30
|21750
|D637х100
|48
|29490
|D980х100
|118
|59090