Характеристики товара
Описание
Серия светильников Bouquet создана для тех, кто стремится привнести в интерьер нотки деревенского шарма, сохранив при этом изящность и благородство интерьера. Арматура светильников сделана из металла и выкрашена в серый цвет. Краска намеренно положена неравномерно, а с имитацией естественных потертостей. Абажуры из хлопка на ПВХ с кружевными бордюрами. Светильники серии дополнены декоративными деталями в виде рамки для фотографий у настальной лампы и фигурок птиц у бра и подвесного светильника.
Основные характеристики
Материал: металл, хлопок для ПВХ
Высота, мм: 580/780
Кол-во ламп, шт.: 6
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 600
Тип крепления к потолку: крюк
Длина цепи, мм: 400