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          Фотография Люстра Bouquet 8 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Bouquet 8

          4.8
          Оптовая цена
          от 23 490 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Bouquet 8
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          Характеристики товара

          Описание

          Серия светильников Bouquet создана для тех, кто стремится привнести в интерьер нотки деревенского шарма, сохранив при этом изящность и благородство интерьера. Арматура светильников сделана из металла и выкрашена в серый цвет. Краска намеренно положена неравномерно, а с имитацией естественных потертостей. Абажуры из хлопка на ПВХ с кружевными бордюрами. Светильники серии дополнены декоративными деталями в виде рамки для фотографий у настальной лампы и фигурок птиц у бра и подвесного светильника.

          Основные характеристики

          Материал: металл, хлопок для ПВХ

          Высота, мм: 590/790

          Кол-во ламп, шт.: 8

          Тип цоколя: E14

          Мощность ламп, W: 40

          Диаметр, мм: 700

          Тип крепления к потолку: крюк

          Длина цепи, мм: 400

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