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          Фотография Люстра Бриллайн боковой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Бриллайн боковой

          4.4
          Оптовая цена
          от 19 490 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Бриллайн боковой
          Люстра Бриллайн боковой
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          Характеристики товара

          Описание

          Лампы в светильниках серии «Бриллайн» могут смотреть в стороны, в данном случае профиль светильника будет отличатся от стандартного профиля «Бриллайн».

          Основные характеристики

          Материал: металл

          Тип лампы: MR16

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          Варианты размеров

          Размер (мм) Количесвто ламп Стоимость
          D400х100 10 19490
          D516х100
          		 13 20450
          D632х100
          		 17 22990
          D748х100
          		 20 25490
          D864х100 23 28650
          D980х100 27 33690

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