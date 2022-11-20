Характеристики товара
Описание
Лампы в светильниках серии «Бриллайн» могут смотреть в стороны, в данном случае профиль светильника будет отличатся от стандартного профиля «Бриллайн».
Основные характеристики
Материал: металл
Тип лампы: MR16
Скачайте предложение по этому товару
Лампы в светильниках серии «Бриллайн» могут смотреть в стороны, в данном случае профиль светильника будет отличатся от стандартного профиля «Бриллайн».
Материал: металл
Тип лампы: MR16
|Размер (мм)
|Количесвто ламп
|Стоимость
|D400х100
|10
|19490
|D516х100
|13
|20450
|D632х100
|17
|22990
|D748х100
|20
|25490
|D864х100
|23
|28650
|D980х100
|27
|33690