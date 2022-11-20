Характеристики товара
Описание
Серия светильников в классическом стиле Brionia. Дизайн построен на балансе простоты и презентабельности. Конструкция не перегружена декоративными элементами, но в то же время отражает неподдельную роскошь. Металлический каркас выкрашен в нежный бежевый цвет и украшен подвесками из кристаллов. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки.
Основные характеристики
Материал: металл, органза
Высота, мм: 480/980
Кол-во ламп, шт.: 5
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 580
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 500