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          Фотография Люстра Brionia 5 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Brionia 5

          4.1
          Оптовая цена
          от 19 690 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Brionia 5
          Люстра Brionia 5
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          Характеристики товара

          Описание

          Серия светильников в классическом стиле Brionia. Дизайн построен на балансе простоты и презентабельности. Конструкция не перегружена декоративными элементами, но в то же время отражает неподдельную роскошь. Металлический каркас выкрашен в нежный бежевый цвет и украшен подвесками из кристаллов. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки.

          Основные характеристики

          Материал: металл, органза

          Высота, мм: 480/980

          Кол-во ламп, шт.: 5

          Тип цоколя: E14

          Мощность ламп, W: 40

          Диаметр, мм: 580

          Тип крепления к потолку: планка

          Длина цепи, мм: 500

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