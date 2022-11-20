Люстра Broche 4
35 990 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 4 шт
Высота: 120 мм
Диаметр: 400 мм
Скамья Лофт-12
Скамья Лофт-12 Н
Скамья Лофт-12 М
Скамья Лофт-12 НМ
Табурет Лофт-11
Табурет Лофт-11 Н
Табурет Лофт-11 М
Табурет Лофт-11 НМ
Табурет Лофт-12
Табурет Лофт-12 Н
Люстра Talento 5
Потолочный светильник Solen №1
Потолочный светильник Solen №2
Потолочный светильник Dune №1
Потолочный светильник Dune №2
Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №2
Потолочный светильник Dallas №1
Люстра Beira 15
Люстра Beira 8