Люстра Broche 4

6 оценок

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Люстра Broche 4

4.1
35 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Люстра Broche 6
Люстра Broche 6
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Люстра Broche 6

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 4 шт

Высота: 120 мм

Диаметр: 400 мм

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