Люстра Broche 6

15 оценок

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Люстра Broche 6

4.9
47 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Люстра Gelid 1
Люстра Gelid 1
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Люстра Gelid 1

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 6 шт

Высота: 160 мм

Диаметр: 490 мм

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