Люстра Broche 6
47 990 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 6 шт
Высота: 160 мм
Диаметр: 490 мм
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-12 НМ барный
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