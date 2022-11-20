Люстра Bubble Dreams 8

5 оценок

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Люстра Bubble Dreams 8

4.1
53 990 ₽
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Люстра Leti 6
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Люстра Leti 6

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло, органза

Количество ламп: 8 шт

Высота: 730 мм

Диаметр: 840 мм

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