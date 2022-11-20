Материал: металл, стекло
Количество ламп: 10 шт
Высота: 860 мм
Диаметр: 810 мм
Барный стул Алагир
Барный стул Албена
Полубарный стул Авимор
Полубарный стул Айкава
Полубарный стул Алагир
Полубарный стул Албена
Барный стул Амазар бежевый/ дерево
Барный стул Амазар бежевый/ черный
Стул обеденный Tomas White, синий x4
Стул обеденный Tomas White, салатовый x4
Стул Мелисса велюр темно-серый
Стул Мелисса велюр синий
Стул Мелисса велюр зеленый
Стул Мелисса велюр бордовый
Стул Лоренс велюр бордовый
Стул Канзас сити серый
Люстра Cecilia 6
Люстра Ontario 15
Люстра Ontario 8
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1