Люстра Cecilia 10

11 оценок

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Люстра Cecilia 10

4.6
47 990 ₽
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Люстра Acqua 6
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Люстра Acqua 6

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 10 шт

Высота: 860 мм

Диаметр: 810 мм

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