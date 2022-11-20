Материал: металл, стекло
Количество ламп: 6 шт
Высота: 840 мм
Диаметр: 690 мм
Барный стул Барвик светлый
Барный стул Барвик черный
Барный стул Баткен светлый регулируемый
Барный стул Баткен черный регулируемый
Барный стул Албена пластик
Барный стул Батнер пластик белый
Барный стул Батнер пластик голубой
Барный стул Батнер пластик зеленый
Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели Модерн
Стул Валенсия, велюр аквамарин, золотые ножки
Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее
Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-красное
Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синее
Кресло игровое TopChairs Camaro желтое
Кресло игровое TopChairs Camaro красное
Кресло игровое TopChairs Camaro синее
Люстра Ontario 8
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1