Люстра Cecilia 6

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Люстра Cecilia 6

5
32 390 ₽
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Люстра Cecilia 8
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Люстра Cecilia 8

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 6 шт

Высота: 840 мм

Диаметр: 690 мм

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