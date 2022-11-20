Материал: металл, стекло
Количество ламп: 8 шт
Высота: 840 мм
Диаметр: 710 мм
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Анкара голубой/ дерево
Барный стул Анкара бежевый/ дерево
Барный стул Анкара голубой/ черный
Барный стул Анкара бежевый/ черный
Барный стул Амазар серый/ черный
Барный стул Бакнер белый регулируемый
Барный стул Бакнер черный регулируемый
Стул Канзас сити светло-коричневый
Стул Венера велюр изумрудный
Стул Beetle маренго хромированные ножки
Кресло Саманта рогожка светло-серый
Кресло Саманта велюр темно-синий
Кресло Саманта велюр бордовый
Стул Frankfurt бежевый
Стул Frankfurt бирюзовый
Люстра Ontario 15
Люстра Ontario 8
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №2
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №5
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2