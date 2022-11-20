Люстра Cecilia 8

13 оценок

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Люстра Cecilia 8

4.9
40 790 ₽
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Люстра Cecilia 10

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 8 шт

Высота: 840 мм

Диаметр: 710 мм

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