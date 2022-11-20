Люстра Cerezo 5
46 590 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 5 шт
Высота: 400 мм
Диаметр: 495 мм
Стул Лофт-11 Н
Стул Лофт-11 М
Стул Лофт-12
Стул Лофт-12 Н
Стул Лофт-12 М
Стул Лофт-12 НМ
Стул Лофт-11 с подлокотниками
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-11 Н с подлокотниками
Стул Лофт-11 М с подлокотниками
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