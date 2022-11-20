Люстра Cerezo 6
44 190 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 6 шт
Высота: 400 мм
Диаметр: 340 мм
Стул Вишбон, бумажный шнур, черный
Стул Дежавю, серый
Табурет Дежавю барный, черный
Стул Лофт-11
Подвесная люстра Antrim
Подвесная люстра Aquileia
Подвесная люстра Aquino
Подвесная люстра Ashfield
Подвесная люстра Autumn
Подвесная люстра Azalea
Подвесная люстра Bailee
Подвесная люстра Barcelona
Подвесная люстра Bedworth
Люстра Gelid 4
Люстра Gelid 1
Люстра Broche 6
Люстра Broche 4
Люстра Talento 7
Люстра Talento 5
Потолочный светильник Solen №1
Потолочный светильник Solen №2
Потолочный светильник Dune №1
Потолочный светильник Dune №2