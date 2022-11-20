Люстра Cerezo 6

5 оценок

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Люстра Cerezo 6

4.6
44 190 ₽
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Люстра Krona 6
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Люстра Krona 6

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 6 шт

Высота: 400 мм

Диаметр: 340 мм

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