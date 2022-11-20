Характеристики товара
Описание
Материал: Текстиль на ПВХ, металл
Высота, мм: 660/1430
Кол-во ламп, шт.: 6
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 700
Высота абажура, мм: 130
Тип крепления к потолку: Крюк
Длина цепи, мм: 900
Светильники серии Chandler характеризуются остротой углов и четкостью линий. Арматура изготовлена из металла и покрыта хромом. На рожках квадратного сечения установлены абажуры из ткани на ПВХ трапециевидной формы. Конструкция дополнена декоративными вставками из прозрачного литого стекла. Высоту люстр возможно изменить, регулируя длину цепи.