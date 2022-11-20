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Люстра Chandler 8 - фото 1

Люстра Chandler 8

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: Текстиль на ПВХ, металл

Высота, мм: 660/1430

Кол-во ламп, шт.: 8

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 790

Высота абажура, мм: 130

Тип крепления к потолку: Крюк

Длина цепи, мм: 900

Светильники серии Chandler характеризуются остротой углов и четкостью линий. Арматура изготовлена из металла и покрыта хромом. На рожках квадратного сечения установлены абажуры из ткани на ПВХ трапециевидной формы. Конструкция дополнена декоративными вставками из прозрачного литого стекла. Высоту люстр возможно изменить, регулируя длину цепи.

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