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Люстра Cigno Collo, белый, 24 светильника - фото 1

Люстра Cigno Collo, белый, 24 светильника

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000/1500 мм
  • Диаметр1050 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп24
  • Мощность480 Вт
  • ЦокольG4
  • Цветбелый

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