Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800/1400 мм
- Диаметр750 мм
- Материалметалл
- Количество ламп12
- Мощность240 Вт
- ЦокольG4
- Цветчерный
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