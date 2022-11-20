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Люстра Cigno Collo, хром, 12 светильников - фото 1

Люстра Cigno Collo, хром, 12 светильников

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800/1400 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп12
  • Мощность240 Вт
  • ЦокольG4
  • Цветсеребряный

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