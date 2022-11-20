Характеристики товара
Описание
Завораживающая хрустальная люстра общей мощностью до 480 Вт. В царстве хрусталя засияла новая коллекция – «Грета». Манящий, блистательный хром великолепно сочетается с игрой хрустальных подвесок, а оригинальный дизайн способен заворожить даже самых изысканных ценителей модерна. В коллекции используется хрусталь современной огранки «призма», который защищает глаза от попадания прямого светового потока и благодаря своим свойствам преломления света не умаляет яркости и мощности используемых ламп. Люстра имеет 8 рожков и рекомендована на помещения от 14,5 до 23-х квадратных метров. Модель может устанавливаться на подвесной потолок, а конструкция позволяет максимально удобно регулировать высоту светильника, учитывая особенности помещения. Люстра подходит для установки в гостиную, зал, спальню, кухню, кабинет и рассчитана на использование лампочек с цоколем E14 в количестве 8 шт.
Вес и габариты упаковки
Длина (мм) -480
Высота (мм)-200
Ширина (мм)-470
Вес (грамм)-6300
Прочие
Тип cветильника-Люстра подвесная
Коллекция-Грета
Мощность общая, Вт-480
Размещение-Потолочное/Подвесное
Освещаемая площадь - кв.м-23
Высота мин, мм-370
Высота, мм-1080
Диаметр, мм-600
Тип крепления-Крючок
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
На двойной выключатель-Да
Форма светильника-Подвесы / Хрустальные подвески
С регулировкой высоты-Да
Степень защиты IP-IP20
Рассеиватель-Хрусталь
Лампы - Мощность макс, Вт-60
Лампы - Количество-8
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Хром и вариации
Арматура - Поверхность-Блестящая
Материал плафонов-Хрусталь
Цвет плафонов-Прозрачный
Поверхность плафонов-Блестящая
Направление ламп-Вверх
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е14