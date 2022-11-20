Характеристики товара
Описание
Материал: металл, органза
Высота, мм: 540/1100
Кол-во ламп, шт.: 6
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 740
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 490
Флористическая тематика серии Cutie отражается в силуэте и деталях. Подобно экзотичному цветку, вьются рожки, оканчиваясь пышными бутонами, укрытыми тенью тканевых абажуров. Арматура светильников сделана из стали и выкрашена в светлые тона с нанесением легкой патины. Отдельные декоративные детали рожков окрашены в золотистый цвет. Каплями росы с них свисают подвески из прозрачных кристаллов.