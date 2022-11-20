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Люстра Cutie 6 - фото 1

Люстра Cutie 6

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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота, мм: 540/1100

Кол-во ламп, шт.: 6

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 740

Тип крепления к потолку: планка

Длина цепи, мм: 490

Флористическая тематика серии Cutie отражается в силуэте и деталях. Подобно экзотичному цветку, вьются рожки, оканчиваясь пышными бутонами, укрытыми тенью тканевых абажуров. Арматура светильников сделана из стали и выкрашена в светлые тона с нанесением легкой патины. Отдельные декоративные детали рожков окрашены в золотистый цвет. Каплями росы с них свисают подвески из прозрачных кристаллов.

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