Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1330 мм
- Ширина1115 мм
- Цветчерный
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол Лофт Нево
Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke
Стол журнальный BeautyStyle 7
Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден