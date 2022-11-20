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Люстра Дандо, 16 ламп, черный - фото 1

Люстра Дандо, 16 ламп, черный

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1330 мм
  • Ширина1115 мм
  • Цветчерный

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