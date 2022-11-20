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Люстра деревянная Орлеан, 2 лампы, Венге Хром

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты 43х14см, Высота 28см, Выдувное стекло за решеткой из натурального дерева

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Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Мощность120 Вт

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