Характеристики товара
Описание
Габариты 89х14см, Высота 28см, Выдувное стекло за решеткой из натурального дерева
Основные характеристики
- Высота280 мм
- Мощность240 Вт
Габариты 89х14см, Высота 28см, Выдувное стекло за решеткой из натурального дерева
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