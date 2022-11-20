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Люстра Джемени, 160 вт

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Характеристики товара

Описание

Наш ассортимент пополнился очередной яркой дизайнерской коллекцией – «Джемини». Вас по-хорошему удивит необычный, футуристический дизайн светильника, плавные линии и нежный молочный цвет, позволяющий вписаться практически в любой интерьер. Диаметр светильника 43 см, общая мощность 90 Вт в диодном эквиваленте. Благодаря такой высокой мощности люстра способна полноценно осветить помещение площадью от 8-ми до 14-ти квадратных метров. Нейтральная цветовая температура 3500 К обязательно понравится тем, у кого появляются сложности при выборе между тёплым и холодным светом, а встроенный диммер, позволяет менять степень яркости освещения (100, 50 и 10%) при помощи обычного клавишного выключателя.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр680 мм
  • Мощность160 Вт
  • Световой поток10560 лм
  • Освещаемая площадь24 кв. м.

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки5 кг

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