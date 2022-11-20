Характеристики товара
Описание
Наш ассортимент пополнился очередной яркой дизайнерской коллекцией – «Джемини». Вас по-хорошему удивит необычный, футуристический дизайн светильника, плавные линии и нежный молочный цвет, позволяющий вписаться практически в любой интерьер. Диаметр светильника 43 см, общая мощность 90 Вт в диодном эквиваленте. Благодаря такой высокой мощности люстра способна полноценно осветить помещение площадью от 8-ми до 14-ти квадратных метров. Нейтральная цветовая температура 3500 К обязательно понравится тем, у кого появляются сложности при выборе между тёплым и холодным светом, а встроенный диммер, позволяет менять степень яркости освещения (100, 50 и 10%) при помощи обычного клавишного выключателя.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Диаметр680 мм
- Мощность160 Вт
- Световой поток10560 лм
- Освещаемая площадь24 кв. м.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки210 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки5 кг