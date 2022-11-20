Товар в корзине. Перейти
Люстра Джемени, 90 вт - фото 1Люстра Джемени, 90 вт - фото 2Люстра Джемени, 90 вт - фото 3

Люстра Джемени, 90 вт

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Квадрат
Кресло Квадрат
Следующий Кресло Бонд
Кресло Квадрат

Характеристики товара

Описание

Наш ассортимент пополнился очередной яркой дизайнерской коллекцией – «Джемини». Вас по-хорошему удивит необычный, футуристический дизайн светильника, плавные линии и нежный молочный цвет, позволяющий вписаться практически в любой интерьер. Диаметр светильника 43 см, общая мощность 90 Вт в диодном эквиваленте. Благодаря такой высокой мощности люстра способна полноценно осветить помещение площадью от 8-ми до 14-ти квадратных метров. Нейтральная цветовая температура 3500 К обязательно понравится тем, у кого появляются сложности при выборе между тёплым и холодным светом, а встроенный диммер, позволяет менять степень яркости освещения (100, 50 и 10%) при помощи обычного клавишного выключателя.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр430 мм
  • Материалметалл
  • Мощность90 Вт
  • Световой поток5940 лм
  • Освещаемая площадь14 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки2.80 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

С этим товаром покупают
Стол обеденный КулимиНастоящее фото товара Стол обеденный Кулими, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кулими

Стол Оскар 1Настоящее фото товара Стол Оскар 1, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена
5

Стол Оскар 1

Настоящее фото товара Стул Де-Витт дуб кера, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
10

Стул Де-Витт дуб кера, хром

Стул Маллин, пыльно-розовый/коричневыйНастоящее фото товара Стул Маллин, пыльно-розовый/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
13

Стул Маллин, пыльно-розовый/коричневый

Декоративная подушка Ламбре, ромбНастоящее фото товара Декоративная подушка Ламбре, ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Декоративная подушка Ламбре, ромб

Стул Sephi PU бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Sephi PU бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
11

Стул Sephi PU бирюзовый

В наличии 20 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден