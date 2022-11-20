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Люстра Джемени Смарт, коричневый, 95 вт

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Люстра Джемени Смарт, коричневый,130 вт

Характеристики товара

Описание

Светодиодная потолочная люстра Citilux Джемини Смарт CL229A151E RGB с голосовым управлением является ярким представителем современных УМНЫХ светильников экосистемы Citilux SMART. Светильник с круглым основанием и изогнутыми рожками. Корпус изготовлен из металла, цвет хром. Рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных, тип крепления – планка. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Изделие оснащено мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100% до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 95Вт. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).

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Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалметалл
  • Мощность95 Вт
  • Световой поток5700 лм
  • Освещаемая площадь20 кв. м.
  • Цветкоричневый

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