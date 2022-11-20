Характеристики товара
Описание
Светодиодная потолочная люстра Citilux Джемини Смарт CL229A155E RGB с голосовым управлением является ярким представителем современных УМНЫХ светильников экосистемы Citilux SMART. Светильник с круглым основанием и изогнутыми рожками. Корпус изготовлен из металла, цвет коричневый. Рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных, тип крепления – планка. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Изделие оснащено мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100% до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Диаметр 50см, высота 23см. Мощность люстры 95Вт, осветит около 20м². Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота245 мм
- Диаметр610 мм
- Материалметалл
- Мощность130 Вт
- Световой поток9000 лм
- Освещаемая площадь25 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки4.35 кг