Характеристики товара
Описание
Светодиодная потолочная люстра Citilux Джемини Смарт CL229A151E RGB с голосовым управлением является ярким представителем современных УМНЫХ светильников экосистемы Citilux SMART. Светильник с круглым основанием и изогнутыми рожками. Корпус изготовлен из металла, цвет хром. Рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных, тип крепления – планка. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Изделие оснащено мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100% до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 95Вт. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Диаметр500 мм
- Материалметалл
- Мощность95 Вт
- Световой поток6600 лм
- Освещаемая площадь20 кв. м.
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки3.35 кг