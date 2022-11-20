Характеристики товара
Описание
Тема балета отражена в светильниках серии Elina. Украшенная фигурками балерин, застывшими в танце, она передает всю пышность и торжественность этого вида сценического искусства. Каркас светильников изготовлен из металла. Дополняют торжественный образ декоративные элементы в виде лент, вставки из кристаллов и подвески. Края абажуров из органзы обработаны плетеной тесьмой.
Основные характеристики
Материал: металл, органза
Высота, мм: 510/910
Кол-во ламп, шт.: 6
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 610
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 400