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          Фотография Люстра Elina 6 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Elina 6

          4.4
          Оптовая цена
          от 22 890 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Elina 6
          Люстра Elina 6
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          Характеристики товара

          Описание

          Тема балета отражена в светильниках серии Elina. Украшенная фигурками балерин, застывшими в танце, она передает всю пышность и торжественность этого вида сценического искусства. Каркас светильников изготовлен из металла. Дополняют торжественный образ декоративные элементы в виде лент, вставки из кристаллов и подвески. Края абажуров из органзы обработаны плетеной тесьмой.

          Основные характеристики

          Материал: металл, органза

          Высота, мм: 510/910

          Кол-во ламп, шт.: 6

          Тип цоколя: E14

          Мощность ламп, W: 40

          Диаметр, мм: 610

          Тип крепления к потолку: планка

          Длина цепи, мм: 400

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