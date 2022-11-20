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Люстра Элкхарт, 4 лампы Белый хром - фото 1Люстра Элкхарт, 4 лампы Белый хром - фото 2Люстра Элкхарт, 4 лампы Белый хром - фото 3Люстра Элкхарт, 4 лампы Белый хром - фото 4Люстра Элкхарт, 4 лампы Белый хром - фото 5

Люстра Элкхарт, 4 лампы Белый хром

12 оценок
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Люстра со светодиодами Элкхарт, Алюминий хром

Характеристики товара

Описание

Диаметр 42,5 см. Высота 22,5 см. Стекло 157.11.1

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Основные характеристики

  • Высота225 мм
  • Диаметр425 мм
  • Мощность300 Вт

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