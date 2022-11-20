Характеристики товара
Описание
Диаметр 42,5 см. Высота 22,5 см. Стекло 157.11.1
Основные характеристики
- Высота225 мм
- Диаметр425 мм
- Мощность300 Вт
Диаметр 42,5 см. Высота 22,5 см. Стекло 157.11.1
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