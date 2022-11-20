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Люстра Элкхарт, 6 ламп, Белый хром - фото 1Люстра Элкхарт, 6 ламп, Белый хром - фото 2Люстра Элкхарт, 6 ламп, Белый хром - фото 3Люстра Элкхарт, 6 ламп, Белый хром - фото 4Люстра Элкхарт, 6 ламп, Белый хром - фото 5

Люстра Элкхарт, 6 ламп, Белый хром

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диаметр 55 см. Высота 22,5 см. Стекло 157.11.1

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Основные характеристики

  • Высота225 мм
  • Диаметр550 мм
  • Мощность450 Вт

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