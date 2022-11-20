Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота225 мм
- Диаметр380 мм
- Мощность225 Вт
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Люстра Odeon Magali
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