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Люстра Элкхарт, Алюминий

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Бра Стоктон, Алюминий Хром
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Бра Стоктон, Алюминий Хром

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота225 мм
  • Диаметр380 мм
  • Мощность225 Вт

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