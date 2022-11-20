Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота225 мм
- Диаметр380 мм
- Мощность225 Вт
Светильник Ideal Lux Cantina
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Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
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Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
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