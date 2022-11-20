Товар в корзине. Перейти
Люстра Элкхарт, Белый хром - фото 1Люстра Элкхарт, Белый хром - фото 2Люстра Элкхарт, Белый хром - фото 3Люстра Элкхарт, Белый хром - фото 4Люстра Элкхарт, Белый хром - фото 5

Люстра Элкхарт, Белый хром

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Лампа Бернальдо, серый
Лампа Бернальдо, серый
Следующий Люстра со светодиодами Элкхарт, Алюминий хром
Лампа Бернальдо, серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота225 мм
  • Диаметр380 мм
  • Мощность225 Вт

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Стол Лофт-12, D900ммНастоящее фото товара Стол Лофт-12, D900мм, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стол Лофт-12, D900мм

Стол Бруклин 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 49051
40 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Бруклин 55 x 55 золото

В наличии 36 шт.
Столик Уберто, золотойНастоящее фото товара Столик Уберто, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
15

Столик Уберто, золотой

Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена
11

Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото

Настоящее фото товара Стол OREGON, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
10

Стол OREGON

Настоящее фото товара Стол Millton 2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Стол Millton 2

Стол журнальный ReinaНастоящее фото товара Стол журнальный Reina, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
9

Стол журнальный Reina

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден