Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 150
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 8
Высота мин: 480
Высота, мм: 1200
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 150
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 8
Высота мин: 480
Высота, мм: 1200
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