Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 225
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 8
Высота, мм: 1200
Диаметр, мм: 300
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 225
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 8
Высота, мм: 1200
Диаметр, мм: 300
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