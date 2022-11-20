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Люстра Эмир подвесная Бронза - фото 1

Люстра Эмир подвесная Бронза

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 225
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 8
Высота, мм: 1200
Диаметр, мм: 300


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