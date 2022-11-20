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Люстра Эсенлер, хром венге

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Подвесной светильник Эсенлер, хром венге

Характеристики товара

Описание

Длинна: 37см, Высота: 25 – 33 см, Ширина: 13 см.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина130 мм
  • Длина250 мм
  • Мощность75 Вт
  • Цветсерый

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