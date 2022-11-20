Характеристики товара
Описание
Длинна: 37см, Высота: 25 – 33 см, Ширина: 13 см.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина130 мм
- Длина250 мм
- Мощность75 Вт
- Цветсерый
Длинна: 37см, Высота: 25 – 33 см, Ширина: 13 см.
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