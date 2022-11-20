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Люстра Эвита 375 подвесная с белыми абажурами - фото 1

Люстра Эвита 375 подвесная с белыми абажурами

12 оценок
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Люстра Эвита подвесная с белыми абажурами
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Люстра Эвита подвесная с белыми абажурами

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 375
Размещение: Подвесное
Освещаемая площадь - кв.м: 18
Высота мин, мм: 400
Высота, мм: 1200

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